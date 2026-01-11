Bongkar Tiang Monorail Kuningan, Pramono Undang Sutiyoso

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal berdiskusi lebih lanjut dengan mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso terkait rencana pembongkaran tiang monorail di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

1. Undang Sutiyoso

"Saya berharap Bang Yos supaya tidurnya bisa lebih nyenyak, karena monorail itu rupanya bagi beliau menjadi beban pribadi. Maka nanti minggu depan ini, saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorail itu kita bersihkan, jalannya kami rapikan," kata Pramono saat acara haul pahlawan nasional MH Thamrin di TPU Karet Bivak, Minggu (11/1/2026).

Ia menjelaskan, pengerjaan pembongkaran tiang monorail bukan hal mudah dan murah. Itu karena beban kerja tak hanya berkutat pada pembongkaran tiang.

"Biaya keseluruhan untuk memperbaiki Jalan Rasuna Said itu angkanya (Rp) 100 miliar. Saya ingin meluruskan 100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan, dan sebagainya," tuturnya.

Sebelumnya, Pramono bilang soal pembongkaran tiang monorel di kawasan Kuningan bakal digarap pada pekan ketiga Januari 2026. Dia memastikan tidak ada penutupan jalan selama pembongkaran berlangsung.

"Untuk pembongkaran monorail seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan dan untuk itu tidak dilakukan penutupan jalan," kata Pramono di Pasar Kombongan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).

(Erha Aprili Ramadhoni)