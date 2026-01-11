Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bongkar Tiang Monorail Kuningan, Pramono Undang Sutiyoso

Rohman Wibowo , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |19:42 WIB
Bongkar Tiang Monorail Kuningan, Pramono Undang Sutiyoso
Bongkar Tiang Monorail Kuningan, Pramono Undang Sutiyoso (Rohman)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal berdiskusi lebih lanjut dengan mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso terkait rencana pembongkaran tiang monorail di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

1. Undang Sutiyoso

"Saya berharap Bang Yos supaya tidurnya bisa lebih nyenyak, karena monorail itu rupanya bagi beliau menjadi beban pribadi. Maka nanti minggu depan ini, saya akan undang Bang Yos untuk hadir supaya monorail itu kita bersihkan, jalannya kami rapikan," kata Pramono saat acara haul pahlawan nasional MH Thamrin di TPU Karet Bivak, Minggu (11/1/2026).

Ia menjelaskan, pengerjaan pembongkaran tiang monorail bukan hal mudah dan murah. Itu karena beban kerja tak hanya berkutat pada pembongkaran tiang. 

"Biaya keseluruhan untuk memperbaiki Jalan Rasuna Said itu angkanya (Rp) 100 miliar. Saya ingin meluruskan 100 miliar yang dikeluarkan itu bukan hanya untuk membongkar, tetapi untuk membuat jalan, trotoar, merapikan, dan sebagainya," tuturnya.

Sebelumnya, Pramono bilang soal pembongkaran tiang monorel di kawasan Kuningan bakal digarap pada pekan ketiga Januari 2026. Dia memastikan tidak ada penutupan jalan selama pembongkaran berlangsung.

"Untuk pembongkaran monorail seperti yang kemarin kami sampaikan, akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan dan untuk itu tidak dilakukan penutupan jalan," kata Pramono di Pasar Kombongan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026).

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194777//pramono_anung-H4KQ_large.jpg
Pramono Serukan Persatuan Orang Betawi di Depan Pusara MH Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194776//pemerintah-UFcT_large.jpg
Viral Kios di Trotoar Sudirman Bikin Pramono Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/338/3194757//pemerintah-I9xa_large.jpg
Pramono Akan Pindahkan Patung MH Thamrin dari Merdeka Selatan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/338/3194554//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-i5bg_large.jpg
JPO Sarinah Akan Dibangun Kembali, Pramono: Diperlukan untuk Difabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/338/3194547//pramono_anung-dHYl_large.jpg
Pramono Akan Resmikan Taman Bendera Pusaka Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193936//pramono_anung-Rqcb_large.jpg
Pramono: Kolong Tol Akan Dimanfaatkan untuk Arena Tinju!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement