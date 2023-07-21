4 Fakta Pengantin Pria Kabur, Digantikan Sang Kakak

SEORANG calon pengantin laki-laki di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang akan melaksanakan pernikahan, kabur.

Mengingat acara pernikahan telah di depan mata, kakak calon mempelai pria bertindak menggantikan posisi adiknya dan duduk di pelaminan. Berikut sejumlah faktanya:

1. Viral di Medsos

Peristiwa itu pun sontak viral di dunia maya. Sedangkan laki-laki yang juga kekasih mempelai wanita tersebut kabur entah ke mana. Adapun resepsi pernikahan digelar di Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar baru-baru ini. Berbeda dengan pengantin lainnya, pernikahan pasangan ini tak direncanakan sebelumnya.

2. Diganti dengan Kakak Pengantin Pria

Pengantin pria, Muh Aksa yang duduk mendampangi mempelai wanita bernama Ade adalah pengantin pengganti. Bak cerita dalam film, kisah pernikahan ini langsung ramai di media sosial dan juga pemberitaan media massa.

Muh Aksa mendadak jadi pengantin karena calon mempelai pria bernama Faisal kabur jelang pernikahan yang sudah di depan mata. Kejadian ini sempat membuat kedua keluarga bingung lantaran kedua pasangan tersebut menjalin cinta, namun tanpa diketahui penyebabnya hingga si pria kabur.

Untung saja kakak calon mempelai laki-laki rela untuk mengantikan posisi adiknya untuk menikahi calon pengantin wanita. Kedua keluarga bahkan sepakat untuk tetap melanjutkan proses penrikahan meski mempelai pria harus digantikan.