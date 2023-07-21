Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Pengantin Pria Kabur, Digantikan Sang Kakak

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |07:01 WIB
4 Fakta Pengantin Pria Kabur, Digantikan Sang Kakak
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SEORANG calon pengantin laki-laki di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang akan melaksanakan pernikahan, kabur.

Mengingat acara pernikahan telah di depan mata, kakak calon mempelai pria bertindak menggantikan posisi adiknya dan duduk di pelaminan. Berikut sejumlah faktanya:

1. Viral di Medsos

Peristiwa itu pun sontak viral di dunia maya. Sedangkan laki-laki yang juga kekasih mempelai wanita tersebut kabur entah ke mana. Adapun resepsi pernikahan digelar di Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar baru-baru ini. Berbeda dengan pengantin lainnya, pernikahan pasangan ini tak direncanakan sebelumnya.

2. Diganti dengan Kakak Pengantin Pria

 

Pengantin pria, Muh Aksa yang duduk mendampangi mempelai wanita bernama Ade adalah pengantin pengganti. Bak cerita dalam film, kisah pernikahan ini langsung ramai di media sosial dan juga pemberitaan media massa.

Muh Aksa mendadak jadi pengantin karena calon mempelai pria bernama Faisal kabur jelang pernikahan yang sudah di depan mata. Kejadian ini sempat membuat kedua keluarga bingung lantaran kedua pasangan tersebut menjalin cinta, namun tanpa diketahui penyebabnya hingga si pria kabur.

Untung saja kakak calon mempelai laki-laki rela untuk mengantikan posisi adiknya untuk menikahi calon pengantin wanita. Kedua keluarga bahkan sepakat untuk tetap melanjutkan proses penrikahan meski mempelai pria harus digantikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement