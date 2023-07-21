Viral Rubicon Melintas dari Bahu Jalan Lalu Serempet Mobil Lain dan Kabur

Melintas dari baju jalan Rubicon tabrak mobil lain (Foto: tangkapan layar)

JAKARTA - Video viral merekam sebuah mobil Jeep Rubicon berwarna oranye bernopol B-1360-PCY kabur setelah menyerempet mobil lain saat menyalip lewat bahu jalan Tol JORR.

Saat ini polisi tengah menyelidiki peristiwa tersebut.

Dalam video yang beredar peristiwa itu disebutkan terjadi pada Selasa 18 Juli 2023. Saat itu, mobil korban awalnya berada di jalur paling kiri untuk mengarah keluar tol ke arah Mampang Prapatan dan Cilandak, Jakarta Selatan.

Kemudian secara tiba-tiba mobil Jeep Rubicon berwarna oranye itu menyalip lewat bahu jalan dan menyenggol mobil pengendara lain. Korban lalu berusaha meminta sopir mobil Rubicon berhenti.

Meski sempat berhenti sebentar pengendara mobil Rubicon tersebut malah tancap gas setelah setelah diminta minggir oleh pengemudi mobil lain.