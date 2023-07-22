Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Tokoh Anak Muda yang Punya Peran Penting dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:18 WIB
6 Tokoh Anak Muda yang Punya Peran Penting dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ada 6 tokoh anak muda yang punya peran penting dalam proklamasi Kemerdekaan Indonesia menarik diulas. Pasalnya kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945 ini juga ada peran para tokoh muda.

Mereka juga ikut membantu Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Jepang saat ini. Para anak muda ini memiliki keberanian serta ada yang terlibat dalam membuat naskah proklamasi.

Berikut 6 tokoh anak muda yang punya peran penting dalam proklamasi Kemerdekaan Indonesia:

1. Chaerul Saleh

Chaerul Saleh lahir di Sawahlunto, 13 September 1916. Pada usia 8 tahun, ia ikut dengan sang ayah dan bersekolah di ELS. Lalu melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum, Jakarta. Kemudian pada 1952-1955, Chaerul kuliah jurusan hukum di Universitas Bonn, Jerman.

Ketika masa kependudukan Jepang, ia menjadi anggota Seinendan serta anggota Angkatan Muda Indonesia. Selain itu, juga menjadi anggota Putera (Pusat Tenaga Rakyat).

Keberaniannya muncul jelang runtuhnya kekuasaan Jepang pada 1945. Saat itu, Chaerul Saleh mengajak teman-temannya untuk menentang kelompok tua. Ia juga menolak ikut menjadi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dirinya juga tokoh kelompok muda yang berada di balik aksi penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok.

      
