Kisah Bung Karno, Buang Air di Pesawat Pengebom hingga Terpercik Hatta

SIAPA SANGKA, Mohammad Hatta pernah terpercik air seni Soekarno. Peristiwa itu terjadi saat Bapak Proklamator itu sedang naik pesawat pembom jelang kemerdekaan Republik Indonesia.

Mulanya Bung Karno, Mohammad Hatta dan KRT Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam pada 12 Agutus 1945 atau tepat 75 tahun silam. Mereka ke sana guna membicarakan kemerdekaan RI dengan Marsekal Hisaichi Terauchi, meski berlangsung alot.

Terauchi yang merupakan Panglima seluruh Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menjanjikan kemerdekaan yang sangat diharapkan Soekarno Cs. Bahkan, Terauchi mengungkapkan, Jepang ingin melihat Indonesia sudah merdeka pada 24 Agustus.

“Apakah sudah boleh bekerja sekitar 25 Agustus 1945?” tanya Soekarno.

Angin segar diterima ketiga tokoh tersebut dan langsung kembali ke Tanah Air. Untungnya, perjalanan mereka ke Tanah Air tak berbahaya mengingat mereka naik pesawat pembom kuno berukuran kecil, tanpa adanya tempat duduk di kabin pesawat.

Dalam perjalanan itulah, Mohammad Hatta harus terima wajah dan tubuhnya terkena percikan air seni Soekarno sebagaimana dikutip dari ‘Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’.