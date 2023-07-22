Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Bung Karno, Buang Air di Pesawat Pengebom hingga Terpercik Hatta

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |05:04 WIB
Kisah Bung Karno, Buang Air di Pesawat Pengebom hingga Terpercik Hatta
Soekarno (Foto: Ist)
A
A
A

SIAPA SANGKA, Mohammad Hatta pernah terpercik air seni Soekarno. Peristiwa itu terjadi saat Bapak Proklamator itu sedang naik pesawat pembom jelang kemerdekaan Republik Indonesia.

Mulanya Bung Karno, Mohammad Hatta dan KRT Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam pada 12 Agutus 1945 atau tepat 75 tahun silam. Mereka ke sana guna membicarakan kemerdekaan RI dengan Marsekal Hisaichi Terauchi, meski berlangsung alot.

Terauchi yang merupakan Panglima seluruh Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menjanjikan kemerdekaan yang sangat diharapkan Soekarno Cs. Bahkan, Terauchi mengungkapkan, Jepang ingin melihat Indonesia sudah merdeka pada 24 Agustus.

“Apakah sudah boleh bekerja sekitar 25 Agustus 1945?” tanya Soekarno.

Angin segar diterima ketiga tokoh tersebut dan langsung kembali ke Tanah Air. Untungnya, perjalanan mereka ke Tanah Air tak berbahaya mengingat mereka naik pesawat pembom kuno berukuran kecil, tanpa adanya tempat duduk di kabin pesawat.

Dalam perjalanan itulah, Mohammad Hatta harus terima wajah dan tubuhnya terkena percikan air seni Soekarno sebagaimana dikutip dari ‘Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement