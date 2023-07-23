Meriahkan Hari Anak Nasional, BRI Peduli Renovasi Sekolah dan Wisata Edukasi

MALANG – Berbagai cara dapat dilakukan untuk memaknai Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, sekaligus pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Demikian juga BRI yang ikut memeriahkan Hari Anak Nasional yang jatuh pada Minggu (23/07/2023). Melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) “BRI Peduli Ini Sekolahku”, BRI melaksanakan Kegiatan Hari Anak di SDN 1 Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dalam kegiatan ini BRI secara khusus menyalurkan bantuan renovasi sekolah bagi SDN 1 Sumberejo yang diketahui sebagai salah satu sekolah dengan bangunan tidak layak wilayah di Kab. Malang.

Penyaluran bantuan renovasi sekolah tersebut merupakan bagian dari wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab BRI dalam memajukan pendidikan anak bangsa. Pemberian bantuan renovasi sekolah di SDN 1 Sumberejo dilakukan untuk memberikan motivasi dan semangat belajar kepada para murid sehingga pada akhirnya SDN 1 Sumberejo dapat mencetak generasi penerus dan SDM unggul.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa dunia pendidikan menjadi salah satu sasaran program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI. Hal itu merupakan salah satu wujud dari kewajiban perusahaan negara dalam menciptakan social value dengan berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. “Bantuan ini kami harapkan bisa menjadi kado indah di hari anak nasional sekaligus sebagai pemberi semangat bagi siswa/i SDN 1 Sumberejo untuk terus belajar dengan lingkungan sekolah yang nyaman dan bangunan yang layak”, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 1 Sumberejo Kusmiadi (56) mengatakan dirinya pribadi, para guru dan staf, orang tua siswa, serta masyarakat setempat sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan yang diterima pihaknya dari program BRI Peduli Renovasi Sekolah. Menurutnya, sekolah dasar negeri di daerahnya sebagian besar dalam kondisi memprihatinkan.