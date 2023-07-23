Cerita Bung Karno yang Selalu Dikelilingi Wanita Cantik, Gagal Melamar Noni Belanda

JAKARTA – Pesona Presiden Soekarno atau dikenal Bung Karno disebut-sebut sangat istimewa. Terutama untuk lawan jenisnya. Sejak sekolah Bung Karno telah memiki teman wanita.

Jika ditelusuri, ada sejumlah wanita yang dekat dan memadu kasih dengan Bung Karno. Kendati demikian, ada satu wanita yang gagal didapatkan Bung Karno. Yakni seorang noni Belanda.

Menurut berbagai sumber, kisah asmara itu saat Bung Karno duduk di bangku HBS (Hogere Burger School), sebuah sekolah lanjutan tingkat menengah pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa atau elite pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

"HBS setara dengan MULO + AMS atau SMP + SMA, namun hanya 5 tahun. Di HBS Surabaya, ketika itu, dari lebih 100 murid, hanya 20 orang saja yang pribumi," ujar Roso Daras, penulis buku ‘Soekarno Sejarah Yang Tercecer’.

Pada waktu itu HBS hanya ada di kota Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, dan Medan. Sedangkan AMS ada di kota Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya.

Bung Karno dalam biografi yang ditulis Cindy Adams, menuturkan semangatnya yang membara untuk bisa menaklukkan noni-noni Belanda, agar bisa menjadi pacarnya. Bukan saja karena rasa penasarannya sebagai laki-laki menaklukkan gadis bangsa penjajah, namun dia memiliki tujuan lain, yakni agar cepat mahir berbahasa Belanda.

Sebagai pemuda yang mengaku tampan selagi muda, Bung Karno penuh percaya diri ‘mengejar’ gadis-gadis kulit putih. Dengan kepandaian otaknya, penampilannya yang percaya diri, serta dengan tampangnya yang tampan, Soekarno muda mulai mendapatkan gadis-gadis putih idamannya.