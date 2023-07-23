Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penemuan Pesantren Warisan Sunan Bonang Terungkap, Hanya Tinggal Reruntuhan di Dekat Makam

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |08:01 WIB
Penemuan Pesantren Warisan Sunan Bonang Terungkap, Hanya Tinggal Reruntuhan di Dekat Makam
Lokasi penemuan reruntuhan pesantren warisan Sunan Bonang (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penemuan bangunan pesantren peninggalan Sunan Bonang terungkap berkat ditemukannya reruntuhan di dekat makam Jejeruk, Desa Bonang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Dari reruntuhan itu terlihat susunan batu bata tebal dan besar seperti di candi majapahit di Trowulan.

Hal ini terungkap oleh seorang santri bernama Gus Syaiful. Syaiful diketahui akan embuat pesantren di atas Pasujudan Sunan Bonang.

Ia membuat pesantren di pinggir hutan Bonang. Sekitar 100 meter dari pesantren itu terdapat reruntuhan yang menyerupai bukit tertutup dedaunan.

Ia menduga bangunan itu pesantren peninggalan Sunan Bonang. Di sekelilingnya dia melihat di bawah bangunan itu ada semacam pondasi masih tertimbun di bawah tanah. Dari jauh kelihatan seperti gundukan tanah yang agak tinggi.

Selain itu, ia juga menemukan pecahan-pecahan gerabah dan sumur tua di sekitar lokasi bangunan itu. Terdapat juga lempengan batu yang tertata rapi.

Desa Bonang terletak di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bonang bisa ditempuh dari kota Rembang ke arah Tuban sekitar 17 km.

