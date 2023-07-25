Balkon Fest Gelaran Pesta Rakyat untuk Warga Wringinputih

Magelang - Memeriahkan Wajah Baru Balkondes Wringin Putih warga disuguhkan acara BalkonFest, kegiatan untuk meningkatkan peran masyarakat setempat dalam mendukung pariwisata Balkondes.

Salah satunya yakni workshop ilmu digital bagi warga sekitar. Workshop digital ini diharapkan dapat meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mampu memperkuat penggunaan media sosial untuk sarana promosi Balkondes Wringinputih sebagai destinasi wisata di Magelang.

VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, peserta workshop berasal dari komunitas Forum Komunikasi Balkondes se-Borobudur dan pemuda-pemudi dari sekitar Wringinputih.

“Melalui workshop semacam ini, diharapkan dapat menambah wawasan generasi muda untuk lebih memahami ilmu digital sebagai sarana promosi dan pada akhirnya dapat mengembangkan Balkondes,” ujar Fadjar.

Selain workshop, masyarakat yang mengunjungi Balkon Fest juga antusias melihat berbagai produk yang dipamerkan. Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terlihat ramai menjajakan makanan, kerajinan, perhiasan dan eksesoris, untuk memeriahkan acara Balkon Fest.