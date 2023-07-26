Advertisement
HOME NEWS BALI

KSF dan BCF Berkolaborasi Bantu Perkembangan Anak-Anak Desa Miskin di Bali

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |08:44 WIB
KSF dan BCF Berkolaborasi Bantu Perkembangan Anak-Anak Desa Miskin di Bali
Foto: Kartika Soekarno Foundation.
A
A
A

JAKARTA – Bali Children Foundation (BCF) dan Kartika Soekarno Foundation (KSF) bekerja sama untuk mengatasi permasalahan perkembangan anak-anak di desa terpencil dan miskin di Indonesia. Kolaborasi kedua yayasan itu digelar di wilayah Songan, Bangli, Bali.

Kartika Soekarno melalui Kartika Soekarno Foundation (KSF) sejak 1998 telah bekerja memastikan bahwa anak-anak di desa-desa terpencil dan miskin di Indonesia memiliki seribu hari pertama kehidupan yang optimal. KSF telah melakukan revitalisasi lebih dari 300 Posyandu dengan program pelatihan yang melibatkan lebih dari 30 ribu pengasuh.

Margaret Barry dari Bali Children Foundation (BCF) telah melihat sendiri tantangan yang dihadapi anak-anak ini dalam tahun pertama mereka di sekolah.

Ketika Kartik dan Margaret bertemu pada 2021, hubungan kausalitas antara kelahiran dan usia memulai sekolah menjadi jelas. Mereka bekerja sama untuk mengatasi masalah ini di tingkat desa melalui organisasi masing-masing.

Kerja sama BCF dan KSF berfokus pada pendidikan dasar anak-anak.

      
