HOME NEWS NUSANTARA

Wakil Bupati Sampaikan Capaian Kinerja Makro Bone Bolango Tahun 2023 Diprediksi Semakin Baik

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:50 WIB
Wakil Bupati Sampaikan Capaian Kinerja Makro Bone Bolango Tahun 2023 Diprediksi Semakin Baik
Wakil Bupati Merlan S. Uloli menyerahkan dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2024 kepada Ketua DPRD Bone Bolango dan didampingi Wakil Ketua DPRD, di ruang Sidang Utama DPRD. (Foto: dok. Pemkab Bone Bolango)
A
A
A

TILONGKABILA - Capaian kinerja makro Kabupaten Bone Bolango di bawah kepemimpinan Bupati Hamim Pou dan Wakil Bupati Merlan S. Uloli di tahun 2023 diprediksi akan semakin baik.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Merlan S. Uloli saat memberikan sambutan pada rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Bolango tahun anggaran 2024, di ruang Sidang Utama DPRD, Selasa (25/7/2023).

Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli menjelaskan mobilitas masyarakat yang terus meningkat menjadi modal roda ekonomi di daerah tersebut untuk bergerak lebih progresif.

"Peran APBD sangat diperlukan agar tetap sustainable dan kredibel sehingga akan menjadi momentum untuk Bone Bolango lebih berakselerasi ditahun 2024 nanti," ujar Merlan.

Merlan mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone Bolango tahun 2023 diproyeksikan berada pada angka 4,45 persen, Indeks Pembangunan Manusia pada angka 70,96 persen.

Kemudian, jumlah penduduk miskin ditargetkan pada angka 14,59 persen, angka pengangguran terbuka ditargetkan pada angka 3,14 persen dan Indeks Gini Rasio diproyeksikan berada pada angka 0,365 persen.

"Saya berharap kinerja-kinerja positif ini untuk terus dipertahankan dan jika bisa ditingkatkan ditahun mendatang," tutur Wabup Merlan, yang juga Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Bone Bolango itu.

(Fitria Dwi Astuti )

      
