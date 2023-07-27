Siapakah Sosok Penyelamat Naskah Asli Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia?

JAKARTA-Mengenal siapakah sosok penyelamat naskah asli teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jarang diketahui oleh generasi muda. Pasalnya, ada beragam tokoh yang membantu pembuatan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Salah satunya adalah Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Selain itu, hadir juga beberapa aktivis, para pemuda, wartawan yang menunggu proses perumusan teks proklamasi.

Tapi ada satu sosok penyelamat naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia adalah bernama B.M. Diah alias Burhanuddin Mohammad Diah menjadi saksi perumusan naskah proklamasi yang kala itu dilaksanakan kediaman Laksamana Maeda.

B.M. Diah sendiri merupakan putra bangsa yang lahir di Banda Aceh, pada 7 April 1917. Ia lahir dari seorang ayah bernama Mohammad Diah yang berasal dari Barus, Sumatera Utara, dan seorang ibu bernama Siti Sa’idah yang berasal dari Aceh.

Anak bungsu dari 8 bersaudara ini diketahui pernah mengenyam pendidikan di HIS sebelum akhirnya melanjutkan sekolah ke Taman Siswa di Medan. Lalu saat berusia 17 tahun, B.M. Diah memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk belajar di Ksatriaan Instituut jurusan jurnalistik.