NASIONAL

Kisah Pusat Kerajaan Majapahit Berada di Kecamatan Trowulan, Terdapat Puluhan Situs hingga Pemakaman

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |05:01 WIB
Ilustrasi kerajaan (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA – Kecamatan Trowulan terdapat puluhan situs seluas hampir 100 kilometer persegi berupa bangunan, temuan arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan Kerajaan Majapahit.

Kecamatan ini terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang. Trowulan terletak di jalan nasional yang menghubungkan Surabaya-Solo.

Dalam kitab Pararaton, kecamatan ini disebut juga Antawulan, yakni sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia.

Diduga kuat, pusat Kerajaan Majapahit berada di wilayah ini yang ditulis oleh Mpu Prapanca dalam kitab Kakawin Nagarakretagama dan dalam sebuah sumber Cina dari abad ke-15.

Di Trowulan terdapat legenda tentang kabut yang menutupi kawasan itu hampir setiap hari.

"Kabut itu kadang juga terlihat dari sore hingga keesokan paginya, kontras dengan temperatur Trowulan yang selalu panas. Menurut mitos, konon kabut itu didatangkan Patih Gajah Mada untuk menyembunyikan Kerajaan Majapahit. Dengan begitu musuh terkelabui dan tidak jadi menyerang," kata warga yang pernah menyaksikan kabut itu, Supari Senin (4/6/2021).

Kabut biasanya pelan-pelan menghilang ketika hari semakin terang, tapi kabut di Trowulan berbeda, semakin terang justru malah akan semakin tebal. "Padahal Trowulan daerahnya termasuk kering dan jauh dari pegunungan," ucapnya.

