Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |07:34 WIB
Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi
Ilustrasi Hayam Wuruk/Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Mpu Prapanca, penggubah naskah Kakawin Nagarakretagama, menyampaikan pujian objektif terhadap Raja Majapahit. Sang pujangga yang juga pemuka agama Buddha itu memuji kepemimpinan Hayam Wuruk di Majapahit, termasuk penataan ibu kota negara.

Pupuh-pupuh Nagarakretagama terlihat mulai awal, di mana Prapanca juga menjumlahkan sifat Baginda Raja dengan kiasan kepada dewa-dewa, sebagaimana dalam Pupuh 1/1, 2. Sementara Pupuh 7/1, 2 menguraikan kehebatan Baginda dalam pemerintahan.

Prapanca mengisahkan bagaimana ia memuji kepandaian pemerintahan Baginda dalam bentuk kiasan sifat istimewa para dewa. Ia juga menuliskan kecakapan Raja Hayam Wuruk dalam memperbaiki segala yang rusak, sebagaimana tercantum dalam Pupuh 37/6.

Sejarawan Prof. Slamet Muljana, dalam bukunya Tafsir Sejarah Nagarakretagama, mengutarakan bahwa Prapanca mengharapkan kemurahan hati Baginda agar berkenan memperbaiki candi Buddha di sebelah selatan candi makam di Kagenengan, yang telah rusak dan tidak terpelihara. Candi rusak itu dikiaskan sebagai perempuan sakit merana, dilukiskan dalam tiga pupuh.

Pada bagian berikutnya yang ditujukan kepada Baginda, Prapanca menulis dalam Kakawin Nagarakretagama:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168518//viral-Urne_large.jpg
Kisah Tragis Cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, Hingga Mitos Larangan Pernikahan Jawa dan Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement