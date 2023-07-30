Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dirut Pertamina Blusukan Pantau Ketersediaan LPG 3 Kg di Bali

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |14:03 WIB
Dirut Pertamina Blusukan Pantau Ketersediaan LPG 3 Kg di Bali
Direktur utama Pertamina Nicke Widyawati saat meninjau ketersediaan gas LPG di Bali. Foto: Dok Pertamina
Denpasar- Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta turun langsung meninjau sejumlah pangkalan dan agen LPG 3 Kg pada Minggu (30/07/2023).

Peninjauan ini digelar untuk memonitor ketersediaan LPG Subsidi langsung di lapangan setelah sore kemarin dilakukan monitoring seluruh pasokan LPG Subsidi melalui command center Pertamina. Nicke bersama Nyoman mengunjungi Pangkalan LPG 3 Kg I Kadek Sudarma dan Pangkalan LPG 3 Kg I Made Budhiarta di kawasan Sukawati, Gianyar, serta Pangkalan LPG 3Kg Usaha Dagang, Denpasar. 

Kepada penjaga pangkalan, Nicke mengingatkan untuk tidak khawatir karena pasokan aman, dan akan ada terus pengiriman. “Pasokan aman, jadi jangan khawatir, seperti hari ini memang sudah ada jadwal pengiriman,” ucap Nicke.

Seiring dengan jumlah konsumsi yang meningkat, Nicke menyampaikan akan terus berupaya menambah pasokan salah satunya melalui operasi pasar. Namun tetap perlu digaris bawahi bahwa yang berhak untuk menikmati LPG 3 Kg adalah masyarakat kurang mampu.

“Seperti tertulis di tabung, hanya untuk masyarakat miskin. Sehingga bagi yang di luar itu harus membeli LPG Non Subsidi. Kuota LPG Non Subsidi juga akan kita tambah sehingga tidak semua lari ke LPG 3 Kg, karena 96 persen saat ini konsumen menggunakan LPG 3 Kg,” katanya.

