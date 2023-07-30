Kisah Cinta Ken Arok dan Ken Dedes, Pertemuan Pertama Penuh Benih-Benih Cinta

JAKARTA – Ken Arok langsung jatuh cinta pada Ken Dedes pada pertemuan pertama. Hal ini terungkap dalam buku ‘Babad Tanah Jawi’, karya Soedjipto Abimanyu.

Kala itu dikisahkan jika pertemuan pertama Ken Arok dengan Ken Dedes penuh dengan pandangan berbeda. Ken Arok sudah memiliki benih-benih cinta di hatinya.

Saat itu, Ken Arok menjadi prajurit Tumapel, yakni pasukan pengamanan khusus Tunggul Ametung, sang akuwu Tumapel, yang bila diibaratkan saat ini merupakan jabatan camat.

Ken Dedes merupakan istri dari Tunggul Ametung. Apalagi saat itu Ken Arok tak sengaja melihat bagian selangkangan antara dua paha Ken Dedes yang berkilau layaknya sinar. Hal ini ditambah dengan kecantikan Ken Dedes yang dianggap Ken Arok begitu menggoda. Pertemuan pertama dan melihat bagian selangkangan yang sensitif dari Ken Dedes membuat Ken Arok tak bisa tidur terbayang-bayang.

Timbullah niat Ken Arok agar dapat meminang Ken Dedes suatu saat nanti, sebagai istrinya. Padahal di sisi lain, Ken Arok sebenarnya telah memiliki istri bernama Ken Umang, ditambah Ken Dedes tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung.

Sementara di Tafsir Sejarah Nagarakretagama yang dikutip dari Babad Tanah Jawi kecantikan Ken Dedes memang begitu tersohor. Bahkan sang akuwu Tunggul Ametung sampai harus menculiknya untuk mengawininya.