Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Ditulis oleh Sang Pemenang, Benarkah?

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |06:06 WIB
Sejarah Ditulis oleh Sang Pemenang, Benarkah?
A
A
A

JAKARTA - Pada masa kemajuan teknologi sekarang ini, penyebaran berita hoaks dan pemahaman-pemahaman yang salah menjadi suatu hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Tak terkecuali dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Banyak informasi simpang siur dengan sumber yang tak pasti mengenai sejarah Indonesia bertebaran diberbagai media sosial.

Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya penyebaran teori konspirasi sejarah di media sosial. Teori konspirasi ini kemudian memunculkan isu yang sangat kental bahwa sebenarnya sejarah-sejarah yang ada ditulis oleh para pemenang. Isu ini lah yang kemudian membuat banyak masyarakat lebih mempercayai teori konspirasi dari pada fakta-fakta sejarah yang ada.

Lantas bagaimana tanggapan ahli mengenai hal ini?

Anggota Komite Repatriasi Benda Sejarah dan Budaya Indonesia, Dr. Sri Margana, M.Phil, menjelaskan bahwa kalimat ini awalnya muncul pada masa pemerintahan yang otoriter.

Salah satu ciri dari pemerintahan otoriter ini adalah memonopoli tafsir sejarah. Tetapi menurut dia, kalimat ini sudah tidak berlaku lagi, sebab saat ini kita telah memasuki dunia atau pemerintahan yang demokratis. Pada saat ini setiap orang memiliki kontrol terhadap apa saja yang muncul dalam perdebatan wacana tentang sejarah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement