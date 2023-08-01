Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Belanda Memohon Maaf ke Indonesia Usai Tak Bisa Menyangkal Fakta Mereka Terlibat Perbudakan

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:29 WIB
Pemerintah Belanda Memohon Maaf ke Indonesia Usai Tak Bisa Menyangkal Fakta Mereka Terlibat Perbudakan
A
A
A

JAKARTA - Belum lama ini pemerintahan Belanda mengucapkan permintaan maaf atas terjadinya perbudakan yang pernah terjadi di masa lalu. Hal ini berkaitan dengan Indonesia, karena pada zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun.

Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Sri Margana, M.Phil mengatakan permohonan maaf yang diucapkan oleh Belanda yang baru diumumkan ini didasarkan pada hasil penelitian tim research. Tim research yang diberi nama Reasearch De Kolonisasi dibentuk karena banyaknya tuntutan yang berasal dari internal maupun eksternal terhadap sejarah Belanda di Indonesia.

“Dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para sejarawan banyak ditemukan fakta bahwa Belanda banyak melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar HAM, sehingga itu cukup mengganggu masyarakat Belanda dalam hal citra negara dan citra masyarakatnya,” kata Margana, dalam Special Dialogue Okezone, Rabu (2/8/2023).

Tim research yang dibentuk Belanda ini melakukan penelitian yang sangat luas hingga mengeluarkan biaya sekitar 4 juta eruo. Tim ini juga melibatkan peneliti-peneliti yang berasal dari negara lain salah satunya yaitu peneliti dari Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement