Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Awal Mula Belanda Meminta Maaf Atas Perbudakan di Indonesia, Tersulut Isu Black Lives Matter

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |07:52 WIB
Awal Mula Belanda Meminta Maaf Atas Perbudakan di Indonesia, Tersulut Isu <i>Black Lives Matter</i>
A
A
A

JAKARTA - Bersamaan dengan pengembalian keris Pangeran Diponegoro Raja Belanda, Wilhelm-Alexander menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kekerasan yang terjadi pada masa-masa akhir kependudukan Belanda di Indonesia.

Permohonan maaf ini didasari oleh fakta-fakta yang ditemukan tim research mengenai kekerasan yang dilakukan Belanda, yang kemudian oleh mereka disebut dengan excessive violence atau kekerasan yang eksesif.

Selain membentuk tim yang bertugas melakukan research mengenai kekerasan atau selama pendudukan Belanda di Indonesia, mereka juga membentuk tim lain yang bertugas untuk melakukan penelitian mengenai perbudakan yang dilakukan oleh Belanda di seluruh dunia.

Anggota Komite Repatriasi Benda Sejarah dan Budaya Indonesia, Dr. Sri Margana, M.Phil, menjelaskan bahwa hal ini dipicu oleh isu Black Live Matter. Isu ini sendiri muncul setelah terjadinya kematian orang kulit hitam di Amerika oleh polisi kulit putih, kemudian memicu protes diseluruh dunia.

Isu Black Live Matter ini melebar hingga pembahasan bagaimana awal mula orang-orang kulit hitam Amerika datang. Lalu ditemukan fakta bahwa kedatangan mereka merupakan hasil perbudakan yang terjadi pada masa lampau.

Pada masa itu bahkan patung Colombus dimana-mana dipenggal kepalanya, sebab dianggap bertanggung jawab terhadap praktek perbudakan yang terjadi di seluruh dunia. Pada persoalan perbudakan ini rupanya Belanda juga ikut serta dalam praktek perbudakan sejak abad ke-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement