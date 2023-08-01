Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Benda Bersejarah di Belanda Akhirnya Kembali ke Indonesia, Ini Urgensinya

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |09:27 WIB
Ribuan Benda Bersejarah di Belanda Akhirnya Kembali ke Indonesia, Ini Urgensinya
A
A
A

JAKARTA - Ribuan benda-benda bersejarah milik Indonesia yang tersimpan di Belanda mulai dikembalikan ke Indonesia. Pengembalian benda-benda sejarah itu sebelumnya tentu saja telah melalui proses verifikasi yang cukup panjang serta melibatkan banyak ahli.

Anggota Komite Repatriasi Benda Sejarah dan Budaya Indonesia, Dr. Sri Margana, M.Phil, mengungkapkan dua perspektif berbeda mengenai pengembalian ini. Menurut dia, pengembalian benda-benda sejarah ini menjadi sangat penting bagi orang Belanda, sebab menjadi ajang ‘bersih-bersih’ diri dari masalah.

Pada setiap museum di Belanda, benda-benda sejarah yang berasal Indonesia kebanyak menjadi ikonik atau daya tarik museum karena memiliki nilai sejarah yang kuat dan sangat tinggi. Pengembalian ini juga dapat mengurangi ‘image penjajah’ dihadapan publik secara kasat mata.

“Jadi otomatis mempertontonkan benda-benda Indonesia di museum mereka itu seperti mempertontonkan keburukan masa lalu dia. Dulu sebagai negara penjajah di Indonesia. Mengembalikan benda-benda itu ke Indonesia itu akan mengurangi image itu paling tidak dihadapan publik secara kasat mata” ujar Margana, dalam Special Dialogue Okezone, pada Selasa(1/8/2023).

Selain itu, Maragani juga mengungkapkan bahwa Belanda mengalami persoalan ekonomi sejak negara ini bergabung dengan Uni Eropa 20 tahun terakhir.

Ditambah lagi banyaknya kaum migran dari daerah-daerah konflik yang bermigrasi ke Belanda, membuat persoalan ekonomi yang dialami negara ini menjadi semakin sulit. Dengan mengembalikan benda-benda sejarah ini, mereka dapat mengurangi biaya yang diperlukan untuk mengurusi artefak-artefak kuno yang telah berusia ratusan tahun.

Sedangkan bagi masyarakat Indonesia, pengembalian ini memang lebih menjadi urusan pemerintah Belanda. Sebab banyak orang Indonesia yang tidak mengerti bahkan lupa dengan benda-benda yang dijarah oleh Belanda.

