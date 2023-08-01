4 Fakta Video Viral Aliran Sesat di Masjid Bandung, Kegiatan Syiah!

BANDUNG - Viral video di media sosial (medsos) yang memperlihatkan ritual keagamaan diduga aliran sesat. Kejadian tersebut berlangsung di sebuah masjid di wilayah Gegerkalong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kelompok Kebudayaan Pimpinan Abah Yusuf

Kapolsek Sukasari, Kompol Darmawan mengatakan, jika ritual keagamaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan kelompok kebudayaan yang dipimpin Abah Yusuf.

"Ini kegiatan Asyura yang dilakukan Kabuyutan, dipimpin Abah Yusuf," ucap Darmawan, Senin 31 Juli 2023.

2. Syiah

Darmawan tak menampik, jika ritual kegamaan tersebut menyatu dengan kegiatan kelompok Syiah.

"Memang salah satu ada kegiatan Syiah. Nah kelompok PPNKRI kurang setuju terhadap kegiatan tersebut yang seakan akan membantu kegiatan Kabuyutan (kelompok kebudayaan)," ujar Darmawan.

"Kami selalu melakukan konsolidasi baik terhadap kelompok Syiah, Kabuyutan melakukan edukasi supaya ke depan kegiatan dilakukan secara sesuai dengan aturan," imbuhnya.