Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Video Viral Aliran Sesat di Masjid Bandung, Kegiatan Syiah!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |05:08 WIB
4 Fakta Video Viral Aliran Sesat di Masjid Bandung, Kegiatan Syiah!
Kegiatan pimpinan Abah Yusuf (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BANDUNG - Viral video di media sosial (medsos) yang memperlihatkan ritual keagamaan diduga aliran sesat. Kejadian tersebut berlangsung di sebuah masjid di wilayah Gegerkalong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Berikut fakta-faktanya:

1. Kelompok Kebudayaan Pimpinan Abah Yusuf 

Kapolsek Sukasari, Kompol Darmawan mengatakan, jika ritual keagamaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan kelompok kebudayaan yang dipimpin Abah Yusuf.

"Ini kegiatan Asyura yang dilakukan Kabuyutan, dipimpin Abah Yusuf," ucap Darmawan, Senin 31 Juli 2023.

2. Syiah 

Darmawan tak menampik, jika ritual kegamaan tersebut menyatu dengan kegiatan kelompok Syiah.

"Memang salah satu ada kegiatan Syiah. Nah kelompok PPNKRI kurang setuju terhadap kegiatan tersebut yang seakan akan membantu kegiatan Kabuyutan (kelompok kebudayaan)," ujar Darmawan.

"Kami selalu melakukan konsolidasi baik terhadap kelompok Syiah, Kabuyutan melakukan edukasi supaya ke depan kegiatan dilakukan secara sesuai dengan aturan," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162817/umi-lkA4_large.jpg
Bersumpah di Atas Al-Quran, Umi Cinta Klarifikasi Tuduhan Soal Surga dan Infaq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162811/aliran_sesat-FMob_large.jpg
Duh! Pengikut Umi Cinta Pengajian 'Masuk Surga Bayar Rp1 Juta’ Capai Puluhan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162476/kusumo-ukG8_large.jpg
Bikin Geger! Pengajian Umi Cinta di Bekasi, Bayar Rp1 Juta Bisa Masuk Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032200/mui-respons-viralnya-abuya-mama-ghufron-sangat-menyesatkan-masyarakat-gbueoIVU9o.jpg
MUI Respons Viralnya Abuya Mama Ghufron : Sangat Menyesatkan Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/608/2985682/nabi-palsu-mengaku-diutus-bubarkan-islam-ditangkap-polisi-ZDSig246dU.jpg
Nabi Palsu Mengaku Diutus Bubarkan Islam Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/519/2977772/selain-gus-samsudin-polda-jatim-bidik-tersangka-lain-konten-tukar-pasangan-2VsYPtxf3L.jpg
Selain Gus Samsudin, Polda Jatim Bidik Tersangka Lain Konten Tukar Pasangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement