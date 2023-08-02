Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPD Golkar Ramai-ramai Tolak Seruan Idrus Marham, Ada Apa?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |21:45 WIB
DPD Golkar Ramai-ramai Tolak Seruan Idrus Marham, Ada Apa?
Idrus Marham. (Foto: dok okezone.com/Dede Kurniawan)
JAKARTA – Pengurus Golkar daerah tingkat provinsi merespons seruan Idrus Marham yang mengajak agar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I tidak takut untuk mengganti Ketua Umum Partai Airlangga Hartarto.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengaku tak akan terpengaruh atas seruan Idrus tersebut. Bupati Tangerang itu pun meminta agar Idrus berhenti menyerukan wacana Munaslub dan fokus memenangkan partai Golkar di Pemilu 2024.

"Sudahlah hentikan wacana itu, tidak ada munaslub. Sekarang lebih baik fokus dukung Airlangga menangkan pemilu," ujarnya melalui pesan tertulis, Jumat (28/7/2023).

Ia juga memastikan pihaknya akan tegak lurus terhadap kepemimpinan Airlangga.

"DPD Partai Golkar DKI Jakarta masih solid mendukung Airlangga Hartarto untuk memenangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024," ucapnya.

      
