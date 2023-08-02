DPRD Jabar Mulai Godok Sejumlah Nama Pj Gubernur Pengganti Ridwan Kamil

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bakal purnatugas pada 5 September mendatang. Kepastian itu diketahui setelah DPRD Jabar menggelar rapat paripurna pada awal pekan ini.

DPRD Jabar pun langsung menggodok sejumlah calon sebagai pejabat (Pj) Gubernur Jabar menggantikan Ridwan Kamil. Ketiga nama calon Pj Gubernur Jabar tersebut nantinya akan diusulkan DPRD Jabar kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum diputuskan siapa sosok Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, tiga nama calon Pj Gubernur Jabar belum ada. Menurutnya, hal itu bakal dirapatkan terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi sebelum diserahkan pada Kemendagri pada 9 Agustus 2023.