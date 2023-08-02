Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

DPRD Jabar Mulai Godok Sejumlah Nama Pj Gubernur Pengganti Ridwan Kamil

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 02 Agustus 2023 |16:52 WIB
DPRD Jabar Mulai Godok Sejumlah Nama Pj Gubernur Pengganti Ridwan Kamil
DPRD siap godok Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bakal purnatugas pada 5 September mendatang. Kepastian itu diketahui setelah DPRD Jabar menggelar rapat paripurna pada awal pekan ini.

DPRD Jabar pun langsung menggodok sejumlah calon sebagai pejabat (Pj) Gubernur Jabar menggantikan Ridwan Kamil. Ketiga nama calon Pj Gubernur Jabar tersebut nantinya akan diusulkan DPRD Jabar kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum diputuskan siapa sosok Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil.

 BACA JUGA:

Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, tiga nama calon Pj Gubernur Jabar belum ada. Menurutnya, hal itu bakal dirapatkan terlebih dahulu dengan fraksi-fraksi sebelum diserahkan pada Kemendagri pada 9 Agustus 2023.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142/lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111/lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079/viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013/john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009/lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement