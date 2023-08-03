Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Siap Lanjutkan Program Jokowi, dari Hilirisasi Sumber Daya hingga Digital

JAKARTA – Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo siap melanjutkan program hilirisasi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain hilirisasi sumber daya mineral, Ganjar siap mendorong hilirisasi sektor lain, termasuk hilirisasi digital.

Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri acara Pelantikan DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Dalam acara itu, hadir Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait.

"Tadi Pak Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek hilirisasi harus dilanjutkan. Bukan hanya satu produk, tapi hilirisasi banyak produk yang kita miliki," ujar Ganjar.

Presiden Jokowi, lanjut Ganjar, menjelaskan keberhasilannya dalam program hilirisasi nikel. Selain itu, Jokowi juga akan melakukan hilirisasi produk mineral lainnya, misalnya timah, bauksit dan tembaga.

"Bahkan Pak Jokowi juga berharap ke depan hilirisasi dilakukan di sektor lain termasuk kelautan dan perkebunan. Beliau contohkan hilirisasi rumput laut, kelapa dan lainnya," tuturnya.

Program hilirisasi itu, pun akan dilanjutkan Ganjar. Tak hanya hilirisasi di sektor mineral atau kelautan dan perkebunan, Ganjar bahkan mendorong agar hilirisasi juga dilakukan di sektor digital.

"Kalau perlu industri digital kita hilirisasikan. Dengan begitu, maka ekonomi kreatif bisa muncul," jelasnya.

Ganjar menegaskan, banyak produk dan potensi yang bisa dihilirisasikan di Indonesia. Dan hilirisasi nikel adalah contoh yang terbukti sukses dilakukan saat ini.

"Dari program itu, kita bisa punya nilai tambah yang cukup tinggi. Dan itu bisa jadi semangat untuk mendorong yang lain. Itu lho sudah ada contohnya yang kita kerjakan. Jadi ayo kita tingkatkan hilirisasi pada produk yang lain, agar kita menjadi bangsa yang mandiri di bidang ekonomi," tuturnya.