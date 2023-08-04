Tipu Muslihat Ken Arok, Manfaatkan Sahabatnya untuk Bunuh Penguasa Tumapel

JAKARTA – Pendiri Kerajaan Singasari, Ken Arok dikenal sebagai seorang perampok yang ditakuti dan licik. Dia merebut kekuasaan setelah membunuh akuwu Tumapel Tunggul Ametung dengan keris yang ditempa oleh Mpu Gandring.

Namun, karena kelicikannya, Ken Arok tidak dihukum atas pembunuhan Tunggul Ametung karena dia menjadikan sabahatnya sendiri, Kebo Ijo, sebagai kambing hitam.

Dikisahkan setelah menerima keris pesanannya, Ken Arok membunuh Mpu Gandring dengan keris sakti tersebut. Ken Arok lantas membawa keris itu ke Tumapel dan memperlihatkannya kepada Kebo Ijo.

Kebo Ijo sangat tertarik dengan keris Ken Arok tersebut, yang menurut buku "Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit" karya Prof. Slamet Muljana, memiliki gagang dari kayu cangkring yang menawan. Karena itulah Kebo Ijo sangat girang ketika Ken Arok membolehkannya untuk meminjam keris tersebut.

Saking gembiranya, Kebo Ijo memamerkannya kepada orang-orang dan penduduk Tumapel, sehingga mereka mengira keris itu adalah milik Kebo. Ternyata ini merupakan bagian dari rencana licik Ken Arok.