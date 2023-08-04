Humor Gus Dur: Diminta Berhenti Berpolitik

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan tokoh bangsa, ulama, dan pemimpin kharismatik yang kerap melontarkan candaan dalam menanggapi berbagai situasi.

Mengutip dari NU Online, sahabat Gus Dur, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis pernah bertanya tentang aktivitas politik dan kebangsaan Gus Dur.

Pertanyaan itu dilontarkan Romo Magnis setahun sebelum Gus Dur meninggal dunia atau menjelang ulang tahunnya pada 2008.

Mengingat kondisi politik yang menimpanya pada 2001 silam, Romo Magnis bertanya, mengapa Gus Dur tidak juga berhenti dari kegiatan politik? Mengapa tidak cukup menjadi guru bangsa saja?

Namun Gus Dur tidak mau berhenti dari hiruk-pikuk politik yang menurutnya tetap bisa menjadi saluran aspirasi kepentingan bangsa.