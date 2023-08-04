Fakta-Fakta Profil 3 Kandidat Pj Gubernur Jabar Pengganti Ridwan Kamil

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah menetapkan tiga nama sebagai kandidat Penjabat (Pj) pengganti Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Yakni, Prof Asep Nanan Mulyana, Prof Keri Lestari, dan Bey Triadi Machmudin.

Ketiga nama yang diputuskan akan langsung dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

DPRD Jabar menilai, ketiga nama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri.

Okezone merangkum fakta-fakta 3 profil Pj Gubernur Jabar pengganti Ridwan Kamil. Berikut ulasannya:

1. Keri Lestari

Keri Lestari kini menjabat sebagai Direktur Institut Pembangunan Jawa Barat (INJABAR) Unpad. Dia juga merupakan Guru Besar Bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Unpad, sekaligus Ketua Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia.

Perempuan kelahiran Bandung, 27 April 1969 ini menempuh pendidikan dari S1 hingga S3 di Universitas Padjadjaran. Kariernya juga banyak dalam dunia farmasi. Beragam penghargaan juga sempat diraihnya.

Bebeberapa diantaranya, Founder InaTTI (Indonesian Test Trace and Issolation), Universitas Padjadjaran, Satya Karya Bhakti Pendidikan tahun 2020, Lemhanas RI, Peserta Terinspiratif Taplai Angkatan VI tahun 2020, Satya Karya Bhakti Kelas I, Universitas Padjadjaran tahun 2021, Inspiring Woman Award, Periset Perempuan Bidang Farmasi tahun 2021.