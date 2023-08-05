5 Fakta Densus 88 Geledah Rumah Terduga Teroris S di Boyolali

JAKARTA - Densus 88 Antiteror melakukan olah TKP dan penggeledahan di rumah terduga teroris berinisial S di Trayu, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (4/8/2023) pagi.

Okezone merangkum 5 fakta Densus 88 Geledah Rumah Terduga Teroris di Bandung. Berikut ulasannya:

1. Densus Amankan Sejumlah Barang Bukti

Sejumlah barang bukti pun diamankan. Olah TKP dan penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik Densus 88, Tim Inafis Polda Jateng dan dikawal oleh petugas Polres Boyolali.

2. Olah TKP Dilakukan di Tempat Pembuangan Sampah

Pantauan di lapangan sekitar pukul, 09:00 WIB, tim melakukan olah TKP dan penggeledahan dilakukan di dua tempat yakni di dalam rumah S dan sebuah tempat pembuangan sampah yang terletak di pinggir kali dekat rumah terduga.

3. Daftar Barang Bukti yang Diamankan

Hasilnya sejumlah barang di antaranya sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, helm warna hitam, dan perlengkapan rumah tangga (panci, tampah, selotip, dll) diamankan dari dalam rumah S.

Sedangkan dari tempat pembuangan sampah, tim mengamankan barang bukti berupa pelat nomor sepeda motor dan sepatu.