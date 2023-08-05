5 Fakta Pemuda 16 Tahun di Sambas Nikahi Teman Ibunya

JAKARTA - Pernikahan beda usia di Sambas, Kalimantan Barat viral di media sosial. Pasalnya, seorang pemuda berusia 16 tahun berinisial K, menikahi sahabat ibunya, Marian yang berusia 41 tahun.

Okezone merangkum 5 fakta pemuda di Sambas nikahi teman ibunya. Berikut ulasannya:

1. Dua Minggu Sebelum Menikah Pemuda Tersebut Baru Khitan

Dua minggu sebelum melangsungkan pernikahan, pemuda tersebut baru melakukan khitan atau sunat.

2. Perbedaan Usia Sejoli 25 Tahun

Dalam rekaman ijab kabul pernikahan beda usia terpaut 25 tahun yang viral di media sosial, terlihat mempelai laki laki masih berusia 16 tahun berinisial K, sementara mempelai wanita sudah berusia 41 tahun.

3. Pemuda Nikahi Teman Ibunya Berawal dari Patah Hati

Pernikahan beda usia ini bermula ketika Mariana batal nikah dengan pria asal Sange, Kalimantan Barat. Mariana yang hampir putus asa pun dihibur oleh K.

Setelah dua bulan, Mariana menawarkan diri untuk menjadi pacar K dan mengajak untuk menikah. K yang mulanya malu, tapi akhirnya menyetujui pernikahan dengan Mariana.