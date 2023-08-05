Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Pemuda 16 Tahun di Sambas Nikahi Teman Ibunya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |08:00 WIB
5 Fakta Pemuda 16 Tahun di Sambas Nikahi Teman Ibunya
Pernikahan beda usia di Sambas (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan beda usia di Sambas, Kalimantan Barat viral di media sosial. Pasalnya, seorang pemuda berusia 16 tahun berinisial K, menikahi sahabat ibunya, Marian yang berusia 41 tahun.

Okezone merangkum 5 fakta pemuda di Sambas nikahi teman ibunya. Berikut ulasannya:

1. Dua Minggu Sebelum Menikah Pemuda Tersebut Baru Khitan

Dua minggu sebelum melangsungkan pernikahan, pemuda tersebut baru melakukan khitan atau sunat.

2. Perbedaan Usia Sejoli 25 Tahun

Dalam rekaman ijab kabul pernikahan beda usia terpaut 25 tahun yang viral di media sosial, terlihat mempelai laki laki masih berusia 16 tahun berinisial K, sementara mempelai wanita sudah berusia 41 tahun.

3. Pemuda Nikahi Teman Ibunya Berawal dari Patah Hati

Pernikahan beda usia ini bermula ketika Mariana batal nikah dengan pria asal Sange, Kalimantan Barat. Mariana yang hampir putus asa pun dihibur oleh K.

Setelah dua bulan, Mariana menawarkan diri untuk menjadi pacar K dan mengajak untuk menikah. K yang mulanya malu, tapi akhirnya menyetujui pernikahan dengan Mariana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160186/menikah-105s_large.jpg
Kisah Tersangka dan Korban di Kolaka Utara, Menikah di Tengah Kasus Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038437/seorang-wanita-rencanakan-pernikahan-hantu-dengan-mendiang-pacarnya-demi-menghibur-sang-ibu-yang-berduka-kx1fPPjhSm.jpg
Seorang Wanita Rencanakan Pernikahan Hantu dengan Mendiang Pacarnya Demi Menghibur Sang Ibu yang Berduka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/18/3028256/3-pria-bersenjata-serang-penikahan-ala-turki-1-orang-tewas-dan-wanita-hamil-terluka-y9XTjVczwX.jpg
3 Pria Bersenjata Serang Penikahan Ala Turki, 1 Orang Tewas dan Wanita Hamil Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/519/3026581/ditahan-karena-mencuri-pria-bojonegoro-menikahi-gadis-pujaan-hatinya-di-penjara-Crc3h6Btbf.jpg
Ditahan karena Mencuri, Pria Bojonegoro Menikahi Gadis Pujaan Hatinya di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/337/3019451/menko-pmk-pernikahan-jangan-menambah-keluarga-miskin-baru-ijmychzEyS.jpg
Menko PMK: Pernikahan Jangan Menambah Keluarga Miskin Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement