Miris, 2 Kelompok Remaja Medan Tawuran di Tengah Banjir Rob

MEDAN - Dua kelompok remaja, kawasan Belawan Lama dan kawasan Gudang Arang terlibat tawuran di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Aksi saling lempar batu tak terhindarkan dari dua belah kelompok remaja. Bahkan, salah satu kelompok remaja mempersenjatai diri dengan senjata tajam berupa celurit dan pedang.

Mirisnya, aksi tawuran ini terjadi saat banjir rob atau luapan pasang air laut ke ke badan jalan dan masuk ke permukiman rumah warga.

Salah seorang warga, Rizal mengatakan, aksi tawuran antar remaja di Belawan ini hampir setiap hari terjadi menjelang waktu Magrib. Pelakunya mulai dari pemuda berusia 20-an tahun hingga anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar (SD).

Akibat tawuran ini, rumah warga yang berada di kawasan tersebut rusak di bagian atap.

Warga berharap, petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penjagaan secara berskala agar memberikan rasa aman kepada masyarakat dari aksi tawuran seperti ini.

(Arief Setyadi )