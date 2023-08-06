Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Miris, 2 Kelompok Remaja Medan Tawuran di Tengah Banjir Rob

Yudha Bahar , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |03:30 WIB
Miris, 2 Kelompok Remaja Medan Tawuran di Tengah Banjir Rob
Tawuran remaja di Medan (Foto: Yudha Bahar)
A
A
A

MEDAN - Dua kelompok remaja, kawasan Belawan Lama dan kawasan Gudang Arang terlibat tawuran di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Aksi saling lempar batu tak terhindarkan dari dua belah kelompok remaja. Bahkan, salah satu kelompok remaja mempersenjatai diri dengan senjata tajam berupa celurit dan pedang.

Mirisnya, aksi tawuran ini terjadi saat banjir rob atau luapan pasang air laut ke ke badan jalan dan masuk ke permukiman rumah warga.

Salah seorang warga, Rizal mengatakan, aksi tawuran antar remaja di Belawan ini hampir setiap hari terjadi menjelang waktu Magrib. Pelakunya mulai dari pemuda berusia 20-an tahun hingga anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar (SD).

Akibat tawuran ini, rumah warga yang berada di kawasan tersebut rusak di bagian atap.

Warga berharap, petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penjagaan secara berskala agar memberikan rasa aman kepada masyarakat dari aksi tawuran seperti ini.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banjir rob medan Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement