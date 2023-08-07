Ketua Umum Golkar Airlangga Instruksi Semua Kader Golkar Bergerak Turun ke Masyarakat

JAKARTA-Para DPD I Golkar dan Ketua Ormas Golkar menyatakan solid tetap mendukung Airlangga Hartarto memimpin serta bekerja sama untuk Pemilu 2024.

Pada Minggu (30/7) sebanyak 38 DPD I memastikan diri memberi dukungan pada Airlangga Hartarto untuk tetap memimpin Golkar. Mereka menyatakan solid dibawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar Airlangga.

Selanjutnya pada Minggu (6/8) para Ketua Ormas Golkar dan para ketua organisasi sayap Golkar menyatakan siap bekerja bersama Ketua Umum Golkar Airlangga untuk Pemilu 2024.

Kini Airlangga memberikan instruksi kepada para semua kader Golkar untuk bergerak turun ke masyarakat.

“Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah sistem terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat," ujarnya.

(Fitria Dwi Astuti )