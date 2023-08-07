Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Negara Islam Indonesia Diproklamasikan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |05:00 WIB
Peristiwa Hari Ini: Negara Islam Indonesia Diproklamasikan
Bendera NII (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 7 Agustus. Salah satu peristiwa yang terjadi pada hari ini, Senin (7/8/2023), adalah diproklamasikannya Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar).

Okezone merangkum berbagai macam peristiwa itu dalam catatan peristiwa dunia hari ini:

1714

Pertempuran Gangut antara pasukan Swedia dan pasukan Rusia meletus di Semenanjung Hankko, sebelah utara Finlandia. Pertempuran antar-angkatan laut itu berhasil dimenangi pasukan Rusia.

1933

Tentara Kerajaan Irak memulai pembantaian terhadap orang Assyria di Simile, sebelah utara Kerajaan Irak. Pembantaian itu berlangsung hingga 11 Agustus di tahun yang sama dan mengakibatkan tewasnya 5.000 orang hingga 6.000 orang Assyria. Pembantaian tersebut lantas dikenang dengan sebutan Pembantaian Simile.

1942

Pertempuran Guadalkanal meletus setelah pasukan Sekutu tiba di Pulau Guadalkanal, Kepulauan Solomon yang diduduki pasukan Jepang. Pertempuran tersebut berlangsung hingga 9 Februari 1943 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Sekutu.

1945

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibubarkan Jepang. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

1949

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) atau yang juga dikenal sebagai Darul Islam (DI) di Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar). Proklamasi itu sekaligus mengawali pemberontakan tentara NII/DI terhadap pemerintah Indonesia. NII/DI lantas dibubarkan pada 2 September 1962.

Halaman:
1 2
      
