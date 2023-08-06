Raih Predikat Pemimpin Berdampak di Media Digital, Khofifah: Jadi Penguat Layanan Informasi

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan sebagai Pemimpin Berdampak di Media Digital Tahun 2023 dalam ajang The 2nd IDEAS 2023. (Foto: dok. Pemprov Jatim)

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan sebagai Pemimpin Berdampak di Media Digital Tahun 2023 dalam ajang The 2nd Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2023.

Penghargaan berupa piagam tersebut diserahkan CEO Center For Public Relations Emillia Bassar kepada Gubernur Khofifah yang diwakili Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pulung Chausar di Bangka Belitung, Jumat (4/8/2023).

Penghargaan ini merupakan kedua kalinya diterima Gubernur Khofifah dari Humas Indonesia. Sebelumnya, orang nomor satu di Jatim tersebut dinobatkan sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Online Tahun 2021 pada ajang yang sama.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Khofifah atas kinerja dan dukungan penuh di bidang kehumasan utamanya terkait diversity, equity, inclusion atau (DEI) serta environmental , social , governance (ESG).

Sekaligus hasil monitoring dan analisis terhadap data pemberitaan pada 15 ribu media online oleh Humas Indonesia, dalam rentang waktu 1 Juli 2022 hingga 30 April 2023.