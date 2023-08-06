Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Raih Predikat Pemimpin Berdampak di Media Digital, Khofifah: Jadi Penguat Layanan Informasi

Imam Rachmawan , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |19:16 WIB
Raih Predikat Pemimpin Berdampak di Media Digital, Khofifah: Jadi Penguat Layanan Informasi
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan sebagai Pemimpin Berdampak di Media Digital Tahun 2023 dalam ajang The 2nd IDEAS 2023. (Foto: dok. Pemprov Jatim)
A
A
A

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan sebagai Pemimpin Berdampak di Media Digital Tahun 2023 dalam ajang The 2nd Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2023.

Penghargaan berupa piagam tersebut diserahkan CEO Center For Public Relations Emillia Bassar kepada Gubernur Khofifah yang diwakili Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pulung Chausar di Bangka Belitung, Jumat (4/8/2023).

Penghargaan ini merupakan kedua kalinya diterima Gubernur Khofifah dari Humas Indonesia. Sebelumnya, orang nomor satu di Jatim tersebut dinobatkan sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Online Tahun 2021 pada ajang yang sama.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Khofifah atas kinerja dan dukungan penuh di bidang kehumasan utamanya terkait diversity, equity, inclusion atau (DEI) serta environmental , social , governance (ESG).

Sekaligus hasil monitoring dan analisis terhadap data pemberitaan pada 15 ribu media online oleh Humas Indonesia, dalam rentang waktu 1 Juli 2022 hingga 30 April 2023.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/12/3184863//shopeevip_smart_home-baul_large.jpg
Strategi Belanja Smart Home Lebih Teratur dan Hemat dengan Keuntungan Eksklusif dari ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184819//tugu_insurance_pubex_2025-2LnO_large.jpeg
Tugu Insurance Gelar Pubex 2025, Pertahankan Kinerja Solid dan Perkuat ESG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184817//bri_dukung_bazar_umkm_2025_medan-UEYi_large.jpeg
Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah, BRI Dukung Bazar UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184757//innova_reborn-Tuwl_large.png
Alasan Innova Reborn Cocok Dipakai Perjalanan Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184711//menbud_dukung_ami_awards-h2Uq_large.jpeg
Dukung AMI Awards, Menbud Tegaskan Peran Musik sebagai Kekuatan Pemersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/1/3184706//menbud_fadli_zon_umumkan_pemenang_lomba_menulis_surat_nasional_2025-KY3V_large.jpeg
Menbud Umumkan Juara Lomba Menulis Surat Nasional 2025, Ini Pemenangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement