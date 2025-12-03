Komitmen Ciptakan Perubahan, Menteri Imipas Terima Penghargaan Transformational Leader

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto berhasil meraih penghargaan Transformasional Leader. Apresiasi tersebut diterima pada gelaran National Future Learning Forum (NFLF) 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas kepemimpinan Menteri Agus yang dinilai mampu mendorong berbagai transformasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

NFLF 2025 menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan para pemimpin lembaga pemerintah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menjadi instrumen strategis dalam mendorong ekosistem pembelajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju birokrasi yang adaptif dan berdaya saing.

Dalam forum ini, LAN RI menyoroti pentingnya kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong inovasi dan modernisasi pembelajaran di setiap instansi, termasuk di lingkungan Kemenimipas.

Penghargaan Transformational Leader yang diberikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi pengakuan atas kepemimpinan yang mampu mendorong modernisasi, kolaborasi, dan arah pembelajaran aparatur di lingkungan Kemenimipas.