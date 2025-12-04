Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perayaan Akhir Tahun Lebih Spesial di ARYADUTA Menteng dengan Upacara Penyalaan Pohon Natal

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |15:05 WIB
Perayaan Akhir Tahun Lebih Spesial di ARYADUTA Menteng dengan Upacara Penyalaan Pohon Natal
ARYADUTA Menteng menghadirkan Upacara Penyalaan Pohon Natal berlangsung pada Selasa (2/12/2025). (Foto: dok ARYADUTA Menteng)
A
A
A

JAKARTA - Momen di penghujung tahun resmi dimulai di ARYADUTA Menteng. Tahun ini, ARYADUTA Menteng mengundang para tamu untuk merayakan Natal di pusat Kota Jakarta dengan santapan meriah, kebersamaan penuh sukacita, serta sambutan hangat yang menonjolkan semangat kebersamaan.

ARYADUTA Menteng menghadirkan Upacara Penyalaan Pohon Natal berlangsung pada Selasa (2/12/2025) di lobi hotel dengan suasana yang syahdu dan penuh keajaiban.

Cahaya lilin yang hangat dan dekorasi meriah yang memukau menciptakan pengalaman tak terlupakan yang menandai dimulainya musim perayaan.

Setiap dekorasi dirancang untuk membawa para tamu merasakan kemegahan Natal, memberikan kenangan yang abadi bagi keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta.

Acara dihadiri oleh beberapa tamu undangan, para tamu yang menginap, influencer, awak media dan dibuka oleh nyanyian dari paduan suara Gereja NHKBP Limo, Depok, yang menghadirkan lantunan harmonis penuh keteduhan dan kehangatan di sepanjang malam.

