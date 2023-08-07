Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laksamana Tadashi Maeda, Perwira Jepang Pembantu Perumusan Naskah Proklamasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |08:01 WIB
Laksamana Tadashi Maeda, Perwira Jepang Pembantu Perumusan Naskah Proklamasi
Laksamana Tadashi Maeda. (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Laksamana Muda Tadashi Maeda atau yang lebih dikenal Laksana Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Peran Laksamana Maeda yang vital dalam perumusan naskah Proklamasi selalu dikenang oleh rakyat Indonesia.

 BACA JUGA:

Maedayang menjabat sebagai kepala penghubung antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara kekaisaran Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, mengizinkan rumahnya yang berada di Jl. Imam Bonjol, No.1, Jakarta Pusat untuk menjadi tempat Soekarno, Moh. Hatta, Achmad soebardjo, dan Sayuti Melik menyusun teks proklamasi.

Tadashi Maeda lahir pada 3 Maret 1898 di Kajiki, Kagoshima, Jepang, dalam keluarga keturunan Samurai. Ayahnya adalah seorang kepala sekolah di Kajiki.

Pada usia 18 tahun Maeda masuk ke Akademi Angkatan Laut Jepang dan mengambil spesilisasi navigasi. Pada 1930 dia menjadi letnan pangkat satu dalam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang.

Bulan Oktober 1940, Maeda diperintahkan ke Indonesia (saat itu masih Hindia Belanda) untuk menegosiasikan perjanjian dagang untuk membeli minyak untuk Jepang pada pemerintah kolonial dan membangun jaringan mata-mata di Indonesia. Dia sempat kembali ke Jepang pada pertengahan 1941 karena harus kembali bekerja di eksi urusan Eropa.

Halaman:
1 2
      
