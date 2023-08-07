Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ingatkan Kasus Korupsi, Ganjar Ceritakan Sosok Bakir dari Novel Pramoedya Ananta Toer

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |15:37 WIB
Ingatkan Kasus Korupsi, Ganjar Ceritakan Sosok Bakir dari Novel Pramoedya Ananta Toer
A
A
A

SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang juga Bacapres Partai Perindo menceritakan sosok Bakir di hadapan ratusan pegawai negeri di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Pemprov Jateng, Senin (7/8/2023).

Bakir sendiri merupakan tokoh dari novel berjudul Korupsi, karya Pramoedya Ananta Toer yang ditulis tahun 1954 silam. Ganjar ketika itu berbicara pada kegiatan Komisi Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Aparat Pengawasan Intern (API) Jateng dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Penilai Desa Antikorupsi, kerjasama Pemprov Jateng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bakir, sebut Ganjar, adalah sosok aparatur pemerintah alias ASN yang hampir pensiun, namun tidak punya uang dan harta yang banyak. Padahal, kondisi ekonomi Bakir dan keluarganya, yakni 1 istri dan 4 anaknya sedang terjepit.

 BACA JUGA:

Bakir yang selama pengabdiannya dikenal jujur akhirnya korupsi.

“Walaupun dia takut karena selama ini jujur. Tapi bisikannya makin kuat, ‘ini kecil kok (korupsinya) nggak papa’,” cerita Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu.

Akhirnya, Bakir korupsi, dari yang kecil sampai besar. Bahkan karena mendapat uang haram itu, dia punya istri muda. Istri dan 4 anaknya ditelantarkan. Akhirnya, aksi Bakir terendus aparat penegak hukum dan ditangkap kemudian menjalani masa tuanya di penjara.

“Korupsi awalnya kecil jadi banyak (besar),” sambung Ganjar.

Soal anti-korupsi ini juga yang dipesankan Ganjar kepada Penjabat Gubenur Jateng selanjutnya. Dia ingin penjabat selanjutnya meneruskan kiprahnya mencegah korupsi, sebagaimana tagline yang selalu Ganjar gaungkan selama memimpin Jateng 2 periode ini alias 10 tahun terakhir.

"Pesen saya mboten korupsi mboten ngapusi (tidak korupsi, tidak berbohong," lanjut Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement