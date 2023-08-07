Advertisement
HOME NEWS JATENG

3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |14:22 WIB
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
A
A
A

SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mengusulkan 3 nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Jateng yang akan menggantikan Ganjar Pranowo.

Seperti diketahui, masa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jateng akan habis pada 5 September 2023 mendatang.

Ketiga nama yang diusulkan DPRD Jateng tersebut antara lain Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.

 BACA JUGA:

