Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |06:33 WIB
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
Pj Gubernur Jateng Nana Sujana (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

SEMARANG – Sejumlah langkah strategis disiapkan untuk antisipasi dampak 30 daerah di Jawa Tengah (Jateng) yang menetapkan siaga darurat kemarau lantaran berpotensi kekurangan air bersih.

Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan bahwa saat ini di Jateng hanya ada lima daerah yang masih aman dari potensi kekeringan saat musim kemarau.

“Lima kabupaten/kota belum menetapkan karena kondisinya masih aman,” ungkap Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana pada keterangan persnya usai Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Kota Semarang, Selasa 23 Juli 2024.

Nana merinci, saat ini upaya penyaluran air bersih sudah dilakukan pada 10 kabupaten/kota di Jateng dengan 25 kecamatan, dan 33 desa terdampak kekeringan.

"Dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa," ungkapnya.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau 2023. "Puncak musim kemarau tahun 2024 berada di bulan Juli," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/337/2854761/atikoh-istri-bacapres-perindo-ganjar-pranowo-finish-half-marathon-hanya-2-jam-15-menit-oj2VSJpSDw.jpg
Atikoh Istri Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Finish Half Marathon Hanya 2 Jam 15 Menit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement