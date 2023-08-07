Warga Garut Geger, Ular Piton Seberat 14 Kg Sembunyi di Kandang Ayam

GARUT - Seekor ular piton berbobot 14 Kg menggegerkan warga Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Senin (7/8/2023) dini hari. Ular tersebut ditemukan sembunyi di dalam sebuah kandang ayam milik warga Kampung Cilemah, Desa Cinta Asih, Kecamatan Samarang.

Ular piton tersebut diketahui memangsa seekor ayam dewasa di dalam kandang. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Garut pun dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi ular tak berbisa tersebut.

Wakil Komandan Regu 2 Dinas Damkar Garut Ade Sukmana mengatakan, petugas tidak kesulitan menangkap ular yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 3 meter tersebut. Ia menjelaskan petugas dilengkapi grab stick atau snake hook saat mengevakuasi ular yang masuk ke dalam famili Pythonidae itu.

"Ular ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 3 meter dengan bobot seberat 14 Kg," kata Ade Sukmana.

Dinas Damkar Garut setidaknya mengerahkan satu unit regu rescue dengan jumlah 5 personel dalam proses evakuasi ular piton ini. Evakuasi berlangsung cepat karena ular masih berada di dalam kandang saat petugas tiba.

"Ular ini tidak berbisa, tapi dapat menyebabkan kerugian karena dapat memangsa hewan ternak milik warga," ujarnya.

Proses evakuasi ular piton berlangsung sekira pukul 03.34 WIB. Dari informasi yang dihimpun, keberadaan ular piton dalam kandang ayam ini semula dikira warga sebagai aksi maling yang sedang mencuri.