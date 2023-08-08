Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Fatmawati Soekarno, Menjahit Bendera Merah Putih untuk Kemerdekaan RI Saat Sedang Hamil

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |05:01 WIB
Sosok Fatmawati Soekarno, Menjahit Bendera Merah Putih untuk Kemerdekaan RI Saat Sedang Hamil
Soekarno dan Fatmawati (Foto: Arsip Nasional)
A
A
A

PROFIL Fatmawati Soekarno kiranya menarik untuk diketahui. Selain istri dari presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno, Fatmawati punya peran penting dalam sejarah Kemerdekaan Indonesia.

Fatmawati adalah orang yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pertama kali secara resmi pada kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Fatmawati lahir di Bengkulu, pada 5 Februari 1923.

Ia kemudian wafat di Kuala Lumpur, Malaysia pada 14 Mei 1980 diumur 57 tahun dan dimakamkan di Karet Bivak, Jakarta. Fatmawai merupakan putri dari pasangan Hassan Din dan Siti Chodijah yang memiliki darah minangkabau.

 BACA JUGA:

Fatmawati dan Soekarno menikah pada 1 Juni 1943. Mereka memiliki 5 orang anak yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

Selang setahun pernikahan Fatmawati dan Soekarno, Jepang menjanjikan akan memerdekakan Indonesia. Fatmawati pun berfikir untuk menjahit bendera Merah-Putih saat hari kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun pada masa itu, sulit untuk menemukan kain berwarna merah dan putih. Namun berkat bantuan Shimizu, seorang yang ditunjuk Jepang untuk menjadi perantara perundingan Jepang-Indonesia akhirnya Fatmawati mendapatkan kain Merah-Putih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement