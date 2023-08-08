Sosok Fatmawati Soekarno, Menjahit Bendera Merah Putih untuk Kemerdekaan RI Saat Sedang Hamil

PROFIL Fatmawati Soekarno kiranya menarik untuk diketahui. Selain istri dari presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno, Fatmawati punya peran penting dalam sejarah Kemerdekaan Indonesia.

Fatmawati adalah orang yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pertama kali secara resmi pada kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Fatmawati lahir di Bengkulu, pada 5 Februari 1923.

Ia kemudian wafat di Kuala Lumpur, Malaysia pada 14 Mei 1980 diumur 57 tahun dan dimakamkan di Karet Bivak, Jakarta. Fatmawai merupakan putri dari pasangan Hassan Din dan Siti Chodijah yang memiliki darah minangkabau.

Fatmawati dan Soekarno menikah pada 1 Juni 1943. Mereka memiliki 5 orang anak yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, dan Guruh Soekarnoputra.

Selang setahun pernikahan Fatmawati dan Soekarno, Jepang menjanjikan akan memerdekakan Indonesia. Fatmawati pun berfikir untuk menjahit bendera Merah-Putih saat hari kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Namun pada masa itu, sulit untuk menemukan kain berwarna merah dan putih. Namun berkat bantuan Shimizu, seorang yang ditunjuk Jepang untuk menjadi perantara perundingan Jepang-Indonesia akhirnya Fatmawati mendapatkan kain Merah-Putih.