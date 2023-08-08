Jadi Lokasi Mesum, Polisi Gerebek Rumah Warga di Cikajang Garut

GARUT - Sebuah rumah warga di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, digerebek polisi karena diduga dijadikan tempat mesum. Pada penggerebekan rumah yang belokasi di Kampung Padasono RT01 RW02, Desa Padasuka, Kecamatan Cikajang itu, polisi menciduk 3 lelaki dan 4 perempuan dalam kamar berbeda.

"Penggerebekan dilakukan Sabtu 5 Agustus 2023 akhir pekan lalu, atas dasar laporan warga yang resah akibat aktivitas di dalam rumah tersebut," kata Kasi Humas Polres Garut Ipda Susilo Adhi, Senin (7/8/2023).

Ipda Susilo Adhi mengatakan kasus ini ditangani Polsek Cikajang. Aparat kepolisian, lanjutnya, masih mendalami apakah aktivitas mesum di rumah itu terkait prostitusi atau tidak.

"Masih dalam penyelidikan," ucapnya.

Sementara itu, Kapolsek Cikajang AKP Adnan mengatakan, penggerebekan merupakan tindak lanjut laporan dugaan prostitusi.

“Kami melakukan penggerebekan terkait laporan dugaan prostitusi, yang di mana saat kejadian kami menemukan 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan di kamar yang berbeda-beda. Setelah dilakukan pemeriksaan mereka bukan pasangan suami istri," ucap AKP Adnan.

Dari informasi yang dihimpun, beberapa kamar dari rumah warga tersebut disewakan kepada para pemuda untuk melampiaskan nafsunya bersama wanita yang tidak terikat pernikahan.

Saat penggerebekan dilakukan, orang-orang yang beraktivitas di dalam rumah panik. Di antara mereka ada yang lari ke luar, ada pula yang memilih sembunyi dalam kamar.

"Ada juga yang pura-pura menghindar dengan pergi ke kamar kecil," ujarnya.

Aparat kepolisian pun memintai keterangan dari para lelaki muda hidung belang yang menggunakan fasilitas kamar rumah ini. Dari keterangan tersebut, diperoleh informasi bahwa mereka memperoleh wanita dari pesan aplikasi online, bukan melalui jasa muncikari.