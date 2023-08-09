Tajirnya Raja Thailand, Miliki 38 Pesawat, 300 Mobil, Hingga 40 Ribu Kontrakan

BANGKOK - Raja Thailand Maha Vajiralongkorn yang memiliki gelar resmi Raja Rama X, adalah salah satu orang terkaya di dunia, yang memiliki ribuan hektar tanah, armada mobil dan beberapa barang mewah lainnya. Menurut Financial Times, kekayaan keluarga kerajaan Thailand diperkirakan lebih dari USD40 miliar (sekira Rp609 triliun).

BACA JUGA: Kisah Raja Thailand Nikmati Lockdown dengan 20 Budak Seks di Hotel Mewah

Dilansir dari DNA India, aset terbesar Raja Maha Vajiralongkorn adalah propertinya yang sangat besar yang tersebar di seluruh Thailand.

Sang raja memiliki 6.560 hektar tanah di Thailand, dengan 40.000 kontrak sewa di seluruh negeri, termasuk 17.000 kontrak di ibu kota Bangkok. Ada banyak bangunan pemerintah termasuk mal, hotel di tanah ini.

Menurut laporan, Raja Maha Vajiralongkorn memiliki 23 persen saham di bank terbesar kedua Thailand, Siam Commercial Bank, dan 33,3 persen saham di konglomerat industri terbesar di negara itu, Siam Cement Group.

Raja Thailand juga memiliki berlian Brown Golden Jubilee 545,67 karat, yang tersemat di mahkota kerajaan. Berlian yang dikatakan sebagai berlian termahal dan terbesar di dunia itu diperkirakan bernilai hingga USD11 juta atau sekira Rp180 miliar.