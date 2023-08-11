Humor Gus Dur: Tuhan Menangis Ketika Ditanya Kapan Indonesia Makmur

JAKARTA - Gus Dur bercerita tentang Tuhan yang dibuat menangis ketika ditanya pemimpin Indonesia kapan negara itu akan makmur. Kisah itu dimulai dengan pemimpin negara-negara lain yang juga menanyakan hal yang sama pada Tuhan.

Alkisah, pertanyaan itu pertama kali dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan.

BACA JUGA:

"Tuhan, kapan negara kami makmur?" tanya Reagan.

"20 Tahun lagi," jawab Tuhan. Presiden Reagan pun menangis.

Selanjutnya, Presiden Prancis Sarkozy yang mencoba peruntungannya. "Tuhan, kapan negara Prancis makmur?" Tuhan menjawab, 25 Tahun lagi. Mendengar jawaban tersebut, Presiden Sarkozy juga menangis.

BACA JUGA:

Selanjutnya giliran Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair. Ia juga melakukan hal yang sama, yaitu berdialog dengan Tuhannya.