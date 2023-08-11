Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Tuhan Menangis Ketika Ditanya Kapan Indonesia Makmur

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:17 WIB
Humor Gus Dur: Tuhan Menangis Ketika Ditanya Kapan Indonesia Makmur
Gus Dur/Foto: Istimewa
JAKARTA - Gus Dur bercerita tentang Tuhan yang dibuat menangis ketika ditanya pemimpin Indonesia kapan negara itu akan makmur. Kisah itu dimulai dengan pemimpin negara-negara lain yang juga menanyakan hal yang sama pada Tuhan.

Alkisah, pertanyaan itu pertama kali dilontarkan oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan.

"Tuhan, kapan negara kami makmur?" tanya Reagan.

"20 Tahun lagi," jawab Tuhan. Presiden Reagan pun menangis.

Selanjutnya, Presiden Prancis Sarkozy yang mencoba peruntungannya. "Tuhan, kapan negara Prancis makmur?" Tuhan menjawab, 25 Tahun lagi. Mendengar jawaban tersebut, Presiden Sarkozy juga menangis.

Selanjutnya giliran Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair. Ia juga melakukan hal yang sama, yaitu berdialog dengan Tuhannya.

Halaman:
1 2
      
