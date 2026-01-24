Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasutri Bandar Narkoba Ditangkap di Kemayoran, Polisi Sita 1,2 Kg Sabu dan 1.451 Butir Ekstasi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |00:05 WIB
Pasutri Bandar Narkoba Ditangkap di Kemayoran, Polisi Sita 1,2 Kg Sabu dan 1.451 Butir Ekstasi
Penangkapan bandar narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A


JAKARTA – Kanit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKP Abdul Muchzin GM, menyebutkan, pihaknya mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika di wilayah Jakarta dan Bekasi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan tiga tersangka beserta barang bukti sabu seberat 1.272,43 gram dan 1.451 butir ekstasi.

"Ada tiga orang pelaku yang diamankan di dua lokasi berbeda, yakni di wilayah Jakarta Pusat dan Kota Bekasi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (23/1/2026).

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkotika yang kerap terjadi di sejumlah lokasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap TW (30) dan RN (17) di pinggir jalan kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Keduanya merupakan pasangan suami istri. TW berperan sebagai bandar, sementara istrinya, RN, membantu aktivitas peredaran narkotika tersebut. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa empat unit telepon seluler, satu unit mobil, serta empat plastik klip ekstasi berisi 1.017 butir.

Berdasarkan hasil interogasi, diketahui terdapat satu orang anak buah TW yang berperan menyimpan narkotika, yakni DH (34). Polisi kemudian bergerak ke kawasan Cibubur, Kota Bekasi, dan menciduk DH di kontrakannya. Dari DH, polisi mengamankan barang bukti berupa 434 butir ekstasi, sabu dengan total berat bruto 1.272,43 gram, dua unit telepon seluler, dua unit timbangan digital, serta 16 pak plastik klip kosong yang diduga digunakan untuk pengemasan narkotika.

Dari hasil penyelidikan, ketiganya diketahui merupakan residivis kasus peredaran narkotika. Saat ini, para tersangka telah diamankan di Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/338/3197171//tersangka-fxSy_large.jpg
Polisi Tangkap Penjual Obat Keras Berkedok Tukang Sol Sepatu di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/33/3196961//ammar_zoni-6vZ2_large.JPG
Ammar Zoni Kembali Minta Rekaman CCTV Diputar dalam Sidang, Minta Bantuan Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196744//dua_pemuda_ditangkap-k9u2_large.jpg
Edarkan Ratusan Obat Keras di Tangerang, 2 Pria Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196273//dprd-nf5X_large.jpg
Legislator Syafi Djohan Ingatkan Pencegahan Narkoba saat Rapat Paripurna DPRD DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/338/3195713//penangkapan_narkoba-HfWo_large.jpg
Ribuan Ekstasi Gagal Beredar di Jakarta, Polisi Tangkap Tiga Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/33/3195641//ammar_zoni-kgvM_large.JPG
Ammar Zoni Sebut Saksi Penyidik Berbohong, Gantungkan Harapan pada Bukti CCTV
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement