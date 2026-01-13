Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Bahan Baku Lab Narkoba di Apartemen Pluit dari India

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |22:35 WIB
Polisi Ungkap Bahan Baku Lab Narkoba di Apartemen Pluit dari India
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
JAKARTA – Polisi mengungkap bahan baku vape obat keras berisi etomidate, yang diproduksi di laboratorium narkoba di sebuah apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara, dikirim dari India.

“Betul, dikirim dari India,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Ahmad David, kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, bahan vape obat keras berisi etomidate tersebut dikamuflase menjadi paket dan dikirim melalui jalur udara.

“Dikamuflase pengiriman paket lewat udara,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar clandestine laboratory atau laboratorium narkoba tersembunyi jenis etomidate di salah satu apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang warga negara China.

“Mengamankan dua orang tersangka, yakni D yang merupakan WNI dan HW yang merupakan WN Tiongkok,” kata Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Parikhesit, kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

 

