Polisi Bongkar Lab Narkoba Etomidate di Apartemen Pluit, WN China Ditangkap

JAKARTA – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar clandestine laboratory atau laboratorium narkotika, tersembunyi yang memproduksi narkoba jenis etomidate di sebuah apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang warga negara (WN) China.

“Mengamankan dua orang tersangka berinisial D yang merupakan WNI dan HW yang merupakan WN Tiongkok,” ujar Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Parikhesit kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Parikhesit menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait adanya paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa ekspedisi internasional.

“Paket tersebut diketahui berisi bahan narkotika dan peralatan laboratorium yang ditujukan ke Lobby Tower H Apartemen Green Bay,” ungkapnya.