Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Lab Narkoba Etomidate di Apartemen Pluit, WN China Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |19:18 WIB
Polisi Bongkar Lab Narkoba Etomidate di Apartemen Pluit, WN China Ditangkap
Penggerebekan lab narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar clandestine laboratory atau laboratorium narkotika, tersembunyi yang memproduksi narkoba jenis etomidate di sebuah apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang warga negara (WN) China.

“Mengamankan dua orang tersangka berinisial D yang merupakan WNI dan HW yang merupakan WN Tiongkok,” ujar Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Parikhesit kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Parikhesit menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta terkait adanya paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa ekspedisi internasional.

“Paket tersebut diketahui berisi bahan narkotika dan peralatan laboratorium yang ditujukan ke Lobby Tower H Apartemen Green Bay,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194541//narkoba-TjQF_large.jpg
Selundupkan Narkoba, Pasutri Asal Pakistan Nekat Telan 162 Kapsul Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/338/3194546//ammar_zoni-pl6J_large.jpg
Polisi Bantah Siksa Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193948//viral-oRJs_large.jpg
Kios Diduga Jual Obat Keras di Tangsel Laris Diserbu Muda-Mudi, Polisi Cek Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193874//narkoba-h6tF_large.jpg
Heboh Pabrik Narkoba di Apartemen Ancol, BNN Buru 3 WNA China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193868//bnn-IyO9_large.jpg
Tersangka Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut Jaringan China-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193827//bnn-aM7W_large.jpg
Modus Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, Happy Water Dikemas Produk Minuman Berasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement