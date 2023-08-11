Fakta Mengesankan Kolonel Inf Charles Alling, Dansat-81 Kopassus

JAKARTA - Nama Komandan Satuan 81/Gultor Kopassus, Kolonel Inf. Charles Alling sempat menjadi sorotan. Perwira menengah TNI Angkatan Darat (AD) itu dipercaya menjadi tim penanggung jawab penyelenggaraan KTT G20.

Tak main-main, orang yang menujuk Kolonel Charles Alling dengan tugas tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Tim yang terdiri dari 14 perwira ini bertanggung jawab atas kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 di Bali yang diselenggarakan 15-16 November 2022. G20 dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7.

Penunjukannya tentu bukan tanpa dasar. Melainkan melihat kemampuan yang dimiliki abituren Akademi Militer (Akmil) 2001 tersebut. Kolonel Charles Alling merupakan perwira TNI Angkatan Darat yang kini menjabat sebagai Komandan Satuan (Dansat) 81 Kopassus.

Kolonel Charles Alling tercatat sebagai Dansat-81 Kopassus ke-19. Dikutip dari akun Instagram @penkopassus, Charles Alling sebelumnya menjabat sebagai Wadansat 81 Kopassus. Sat-81 Kopassus adalah pasukan elite Korps Baret Merah dalam penanggulangan teror.

Melansir sindonews, sepanjang karier militernya banyak prestasi yang ditorehkan pria kelahiran Surabaya, 19 Mei 1980 tersebut. Ia merupakan lulusan terbaik Pendidikan Komando dan mendapatkan Pisau Komando Perak pada 2003.

Selain itu, mendapatkan juara 1 karya tulis kegiatan Apel Dansat TNI-AD tahun 2017 dan Rabiniscab TNI-AD di tahun yang sama. Bukan hanya itu, Charles Alling juga selalu menyabet predikat terbaik dalam setiap pendidikan militer yang diikutinya.

Di antaranya Free Fall, Suslapa-II pada 2011 NATO School Jerman, 2012 dan Seskoad Australia pada 2015. Termasuk pendidikan Purkota/GLG Tarsandha dan Jump Master serta Diklapa II. Selama mengikuti pendidikan militer tersebut, Charles Alling selalu meraih predikat sebagai lulusan terbaik.