HOME NEWS NEWS

Pemilu 2024, DPW Perindo Banten Optimis Raih Dua Digit di Parlemen

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:11 WIB
Pemilu 2024, DPW Perindo Banten Optimis Raih Dua Digit di Parlemen
Ketua DPW Partai Perindo Banten Mayjen (Purn) Joko Warsito (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo Banten, Mayjen (Purn) Joko Warsito sangat yakin partainya mampu meraih dua digit di semua tingkatan parlemen pada Pemilu 2024.

Hal itu ia ungkapkan setelah mengikuti acara Konsolidasi DPW, DPD, dan Bacaleg Banten dan DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo di MNC Convention Hall, Sabtu (12/8/2023).

"Kita yakin dua digit, insyaallah," kata Joko di lokasi.

Joko menjelaskan, keyakinannya itu lantaran program Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- yang sangat pro rakyat.

"Program-program Partai Perindo kita fokuskan untuk menyentuh masyarakat kelas bawah masyarakat kecil, itu yang fokus kita tingkatkan kesejahteraannya," kata politisi Partai Perindo --yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu--.

Menurutnya, dengan program tersebut masyarakat akan tersebut akan membuat masyarakat yakin memilih Partai Perindo sehingga mampu mencapai target dua digit parlemen.

(Arief Setyadi )

      
