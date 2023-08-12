Dua Pria Tenggelam saat Cari Kerang di Laut, Satu Orang Ditemukan Tewas

SEMARANG – Dua orang pria tenggelam saat kapal nelayan yang ditumpanginya tenggelam di laut pantai Mangkang Wetan, Kota Semarang, Jumat (11/8/2023). Pada insiden yang terjadi sekira pukul 14.00 WIB itu, satu korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, satunya lagi belum ditemukan.

Korban meninggal bernama Syamsul Hilal (32), sementara korban yang masih dalam pencarian bernama Bagas (28). Keduanya warga Mangkang Wetan, RT3/RW7, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.

Berdasar informasi yang dihimpun, Rokib seorang nelayan yang merupakan orangtua dari korban Syamsul Hilal, mengatakan anaknya sekira pukul 07.00 WIB hari ini berangkat melaut di Pantai Laut Mangkang mencari kerang bersama 2 rombongan, 2 kapal.

“Satu kapal berisi dua orang, satu kapal lagi berisi 3 awak kapal,” kata saksi Rokib.

Saksi lainnya bernama Yudi, mengatakan dia mendapatkan informasi adanya dua awak kapal tenggelam dari pemancing di pinggir laut Mangkang Wetan. Dia kemudian menginformasikan kepada warga lain dan langsung menuju lokasi.

“Kami meminta bantuan kapal nelayan yang saat itu berada di pantai untuk bersama-sama mencari korban kapal tenggelam itu,” ungkapnya.